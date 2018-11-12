بدء فعاليات ملتقى التوظيف للعمل بالقطاع الخاص بنادى المستقبل بدمياط الجديدة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الإثنين عن بدء فعاليات ملتقى التوظيف والذى تنظمه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بنادي المستقبل بمدينة دمياط الجديدة.

ويأتى هذا الملتقى بمشاركة 40 شركة ومصنع ومطعم من داخل دمياط وخارجها وذلك لتوفير فرص عمل للشباب من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل كما يوفر إمكانية الحجز في التدريبات المجانية الخاصة ببرنامج طور وغير بالإضافة إلى توفير وظائف بنسبة 5% لذوى الاحتياجات الخاصة.

وقد أبدت الدكتورة منال عوض خلال تواجدها بالملتقى عن سعادتها البالغة بتنوع فرص العمل المتاحة والإقبال المتزايد من الشباب موجهة ممثلى الشركات المشاركة بالالتزام بدورها المجتمعى وتحقيق المصداقية بمتابعة إجراءات التوظيف والوقوف على احتياجاتها من العمالة و تعريف الشباب بفرص العمل المتاحة.