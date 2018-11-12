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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:51 م
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"ايتيدا" تخصص 50 مليون جنيه لدعم الصادرات التكنولوجية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:44 م
"ايتيدا" تخصص 50 مليون جنيه لدعم الصادرات التكنولوجية مها رشاد الرئيس التنفيذى لـ"ايتيدا"
كتبت: هبة السيد
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خصصت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ميزانية تقدر بـ 50 مليون جنيه لصالح الدورة الحالية من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2018، حيث حددت الهيئة حالات الحصول على الحد الأقصى لدعم الصادرات والتي تصل إلى 30% لأول مرة منذ انطلاق البرنامج مقسمة إلى 10% إلى 20% بحد أقصى وفقاً لحجم الشركة.

كما تم إضافة 5% دعمًا إضافيًا على صادرات التصميم الالكتروني e-Design والصحة الألكترونية e-Health والألعاب الألكترونيةe-Gaming والتجارة الالكترونية e-commerce، و5% دعم إضافي للشركات العاملة في أحد المناطق التكنولوجية الجديدة.

وعقدت "ايتيدا"، بمقرها بالقرية الذكية، ملتقى لتعريف الشركات المحلية بشروط الحصول على دعم الهيئة عن عائدات صادراتهم خلال عام 2017، وذلك فى إطار الدورة التاسعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2018.

ويستهدف البرنامج المعروف باسم Export IT تقديم الدعم الفني والمالي لتحفيز الشركات على زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية، حيث يعمل البرنامج إلى جانب منظومة متكاملة من المبادرات التي تتبناها الهيئة على مساعدة الشركات في اختراق الأسواق العالمية وتنويع صادراتهم الرقمية بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للكوادر المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وكانت الهيئة قد وجهت الدعوة للشركات للتقدم للاستفادة من الدعم المالي المباشر والذى يتراوح بنسبة من 10 %إلى 30% بحد أقصى من القيمة المضافة لصادرات الشركات، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى للدعم والبالغ 2.5 مليون جنيه مصري أو 3 ملايين جنيه مصرى للشركات العاملة أو التي لديها فروع فى إحدى المناطق التكنولوجية الجديدة.

وتضمن اللقاء التعريفي للشركات استعراض مراحل تنفيذ البرنامج والبنود والشروط الخاصة للالتحاق والمستندات المطلوبة وخطوات التقدم من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة، بالإضافة الى شرح كيفية تقديم المستندات باستخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني.

وقامت الهيئة من خلال 8 دورات متتالية للبرنامج بدعم 167 شركة بقيمة إجمالية 280 مليون جنيه والذى ساهم فى وصول إيرادات الشركات إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه مصرى وذلك على مدار ثمانية سنوات منذ بدايته فى 2010.

 

 


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