انطلاق نشاط شركة مصر للرعاية الصحية بالسوق المصرى اعتبارا من نوفمبر الجارى

أعلن محمد مختار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للرعاية الصحية، انطلاق نشاط الشركة بالسوق المصرى اعتبارا من أول نوفمبر الجارى، لتقديم خدمات التأمين والرعاية الصحية، وذلك فى حفل نظمته الشركة مساء اليوم الاثنين للإعلان عن بدء نشاطها، والتى ستلعب دورا فى تقليل خسائر فرع الطبى بشركة مصر للتأمين.

بدأ العمل على تأسيس هذه الشركة منذ عام 2015، ويتكون هيكل مساهمى الشركة من كل من شركة مصر للتأمين بحصة %20، ومصر لتأمينات الحياة بحصة %20 وشركة «GBG» الأمريكية للتأمين وإعادة التأمين بحصة %40، فيما تسهم «Global Capital Invetment» الإماراتية بحصة %20، ويقدر رأس المال المدفوع والمصدر للشركة بقيمة 12 مليون جنيه، ورأس المال المرخص به 20 مليون جنيه، وهومايوازى 700 ألف دولار.

ودعا مختار لإنشاء اتحاد للرعاية الصحية لحماية القائمين على هذا العمل، حتى لا تتدنى الأتعاب على حساب جودة الخدمات، كما دعا لتبنى ميثاق شرف يحكم عمل شركات الرعاية الصحية، وان تكون ملزمة ومخالفتها يستوجب محاسبة رادعة، بالإضافة إلى ضوابط حاكمة للعمل.

وطالب مختار من المشرع بسرعة إصدار تشريع يحكم عمل شركات الرعاية الصحية ويوازن بين حقوقها والتزاماتها وينظم العلاقة بينها وبين شركات التأمين.

وقال فادى خورى العضو المنتدب للشركة، إنه من المستهدف الوصول لخدمة 3 مليون عميل خلال فترة من 5-10 سنوات، وتسعى الشركة لتوسيع أعمالها خارج مصر خاصة بدول الخليج.

وبحسب العضو المنتدب تخدم الشركة حاليا 30 الف مؤمن ويمكنها خدمة 100 الف عميل بالطاقة الحالية للشركة، ولن يقتصر عملها على خدمة عملاء فرع الطبى بشركة مصر للتأمين، وتسعى لأن تكون لاعبا رئيسيا بالسوق.