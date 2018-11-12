انطلاق احتفالية أسبوع التوعية العالمى بالمضادات الحيوية لـ"الصحة العالمية"

كتبت أمل علام تصوير أشرف فوزى

انطلق اليوم بالقاهرة الأسبوع العالمى بالتوعية بالمضادات الحيوية، وذلك بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بحضور الدكتورة رنا الحجى مدير الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، والتى القت الكلمة نيابة عن المدير الإقليمى للمنظمة، كما شارك الدكتور نبيل جانجى نائب المدير الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة " الفاو".

من جانبها ألقت الدكتورة رنا الحجى كلمة الدكتور أحمد سالم المنظرى مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن الأسبوع العالمى بالمضادات الحيوية هو حملة عالمية سنوية تقودها منظمة الصحة العالمية بهدف زيادة الوعى وتشجيع أفضل الممارسات بين الجمهور وراسمى السياسات وأرباب المهن الصحية والزراعية.

وقالت الحجى: "تتزايد مقاومة المضادات الحيوية إلى المستويات عالية مما يؤثر على علاج الأمراض المعدية وتقوض ما تحقق من تقدم فى مجال الصحة والطب وترجع مقاومة المضادات الحيوية إلى أسباب مثل سوء استعمال المضادات الحيوية، وممارسات غير الملائمة، وعوامل أخرى وقد تؤثر على أى شخص فى أى عمر ومن أى بلد".

وأشارت مدير الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن التهاب الرئة البسيط، والتهابات الدم وأى التهاب يحدث للشخص لابد من اختيار المضاد الحيوى المناسب لان البكتيريا أصبحت تقاوم المضاد الحيوى، وأصبحت تكون مناعة لكى تتكاثر وتعيش، وتكون مضادات، ونعمل للحد من استعمال المضادات الحيوية وذلك من خلال زيادة الوعى، ومن خلال وسائل الإعلام للمساعدة لنشر هذه الرسالة لكل العالم العربى لتوصيل الرسالة ليس للناس فقط، ولكن لمتخذى القرار، وضرورة استعمال المضاد الحيوى بحكمة حتى بالنسبة للأطباء والصيادلة، ومتخذى القرار لأننا نحتاج إلى قوانين للحد من انتشار مقاومة الضمادات الحيوية، حيث لابد من وضع قانون بعد صرف المضاد الحيوى إلا من خلال نشرة طبية، مضيفة: "سنكون فريق عمل لمقاومة المضادات الحيوية، ولدينا وحدة مع الدكتورة مها طلعت رئيس وحدة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بمنظمة الصحة العالمية، وأنه لابد من تغيير سلوك الأطباء والناس عند استخدام المضادات الحيوية، مع ضرورة تشجيع إنتاج مضادات حيوية جديدة، لتكون فعالة ضد البكتيريا، مع الاهتمام بغسل الأيدى لمقاومة الأمراض، وترشيد استهلاك المضادات الحيوية."