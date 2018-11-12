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اليوم.. الإعلان عن انطلاق ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الرابع

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:00 ص
اليوم.. الإعلان عن انطلاق ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الرابع فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
كتب هانى الحوتى
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تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انطلاق ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الرابع فى لبنان تحت رعاية سعد الحريرى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى.

وتنظم الجمعية الملتقى بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، مجموعة الاقتصاد والأعمال، السفارة المصرية فى لبنان، مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية بلبنان يوم 23 نوفمبر المقبل بأحد فنادق بيروت، ومن المنتظر أن تشهد فعاليات الملتقى مشاركة بعض الوزراء والمسئولين والمستثمرين من البلدين وقادة المؤسسات المالية والمصرفية من مختلف القطاعات وبحضور نحو 300 من رجال الأعمال فى البلدين.

ومن المنتظر أن يشهد الملتقى مشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

 


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