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النيابة تشكل لجنة لفحص أعمال تنقيب عن آثار داخل عقار بالشيخ زايد

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:32 م
النيابة تشكل لجنة لفحص أعمال تنقيب عن آثار داخل عقار بالشيخ زايد تنقيب عن الاثار- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بتشكيل لجنة استشارية من خبراء كلية هندسة بجامعة القاهرة، لفحص عقار سكنى، حفر قاطنيه حفرة عميقة بداخله فى سبيل سعيهم للتنقيب عن الآثار، لبيان حالته وتأثير أعمال الحفر على سلامة العقار.

وتسلمت النيابة تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الآثار والتى أفادت أن الحفرة كانت للتنقيب عن الآثار، فضلًا عن تقرير استشارى هندسى تابع لهيئة المجتمعات العمرانية والذى أفاد بخطورة استكمال عمليات الحفر فى موقع العقار، والتى كانت تتم بحثًا عن جثة شاب سقط داخل الغرفة، لما قد يسببه فى انهيارها بالكامل.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم المضبوط بالواقعة، والذى أقر بقيامه وآخرين بالبحث عن الآثار أسفل العقار، وأن الحفرة انهارت على شاب من المشاركين فى أعمال الحفر، وأكد أن المتهم الرئيسى هو صاحب الشقة التى توجد بها الحفرة ويدعى "إسلام".

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، أنه أثناء تنقيب عامل عن الآثار، أسفل عقار انهارت الحفرة عليه مما أسفر عن مصرعه، حيث توجه صديقه للإبلاغ عن الواقعة.

وتم إبلاغ رجال لحماية المدنية، حيث يواصلون جهودهم لاستخراج الجثة، وألقى رجال المباحث القبض على شريك المتوفى لمشاركته فى التنقيب عن الآثار، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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