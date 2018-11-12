video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"النقابات الطبية" ترفض بالإجماع تجديد رخصة مزاولة المهنة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:44 م
"النقابات الطبية" ترفض بالإجماع تجديد رخصة مزاولة المهنة الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه تم مناقشة عدد من الموضوعات اليوم خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لوضع مقترح النقابة حول تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمدة الزمنية اللازمة للترخيص وشروط ومعايير التجديد، بالإضافة إلى تحديد من هى الجهة المسئولة عن اعتماد هذه الشروط والمعايير

وأضاف، أن الاجتماع انتهى إلى رفض نهائى لتجديد رخصة مزاولة المهنة للأعضاء الحاليين، وأكد أنه لا مساس نهائيًا بالأعضاء المقيدين بالنقابة

أوضح النقابات الطبية أبدت موافقة المبدئية على إجراء امتحان الترخيص للدفعات الحديثة التى سوف تدخل كليات الصيدلة فى الأعوام القادمة، وسوف يتم إعادة الترخيص كل خمس سنوات للدفعات الجديدة فقط.

كان المجلس الأعلى للجامعات، قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمدة الزمنية اللازمة للترخيص وشروط ومعايير التجديد، برئاسة الدكتور حسام عبد الغفار، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وبحضور نقباء الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعى والعلوم الصحية، ورؤساء قطاعات المجلس الأعلى للجامعات والدكتور ماهر الدمياطى، رئيس لجنة قطاع الصيدلة، والدكتور هشام قطامش، أمين عام لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حريص الشيخ، رئيس لجنة قطاع التمريض.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصيادلة" تعقد مؤتمرا لإعلان تداعيات قرار فتح صندوق مثائل الأدوية غدا

نقابة الصياجلة

تجديد تراخيص مزاولة المهنة

الصيادلة

مزاولة مهنة




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة