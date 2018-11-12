"النقابات الطبية" ترفض بالإجماع تجديد رخصة مزاولة المهنة

قال الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه تم مناقشة عدد من الموضوعات اليوم خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لوضع مقترح النقابة حول تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمدة الزمنية اللازمة للترخيص وشروط ومعايير التجديد، بالإضافة إلى تحديد من هى الجهة المسئولة عن اعتماد هذه الشروط والمعايير.

وأضاف، أن الاجتماع انتهى إلى رفض نهائى لتجديد رخصة مزاولة المهنة للأعضاء الحاليين، وأكد أنه لا مساس نهائيًا بالأعضاء المقيدين بالنقابة.

أوضح النقابات الطبية أبدت موافقة المبدئية على إجراء امتحان الترخيص للدفعات الحديثة التى سوف تدخل كليات الصيدلة فى الأعوام القادمة، وسوف يتم إعادة الترخيص كل خمس سنوات للدفعات الجديدة فقط.

كان المجلس الأعلى للجامعات، قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمدة الزمنية اللازمة للترخيص وشروط ومعايير التجديد، برئاسة الدكتور حسام عبد الغفار، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وبحضور نقباء الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعى والعلوم الصحية، ورؤساء قطاعات المجلس الأعلى للجامعات والدكتور ماهر الدمياطى، رئيس لجنة قطاع الصيدلة، والدكتور هشام قطامش، أمين عام لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حريص الشيخ، رئيس لجنة قطاع التمريض.