video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المقاومة اليمنية تستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة لتحرير مدينة الحديدة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:18 م
المقاومة اليمنية تستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة لتحرير مدينة الحديدة الجيش اليمنى
أ ش أ
إضافة تعليق

كشفت مصادر فى المقاومة اليمنية المشتركة، اليوم الاثنين، عن استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة لتحرير كامل مدينة الحديدة على الساحل الغربى فى اليمن، وذلك بعد تقدم ميدانى حثيث وسط انهيارات فى صفوف مليشيات الحوثي.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن مصدر ميدانى يمني، قوله إن المقاومة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة مدعومة بأسلحة نوعية إضافة إلى آلاف المقاتلين المدربين استكمالا لتحرير كامل مدينة الحديدة وتطهيرها من براثن المليشيات الحوثية.

وأكد المصدر أن عملية تحرير المدينة تسير "ضمن تكتيك عسكرى مدروس يراعى الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء الذين تتخذهم المليشيات دروعا بشرية لحماية عناصرها المهزومة فى جبهة الحديدة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير اليمن يشيد بدور الأزهر الشريف فى نشر الفكر الوسطى

متحدث قوات التحالف: نناشد المنظمات الدولية منع ميليشيا الحوثى من بيع آثار اليمن

جوتيريس: تدمير ميناء الحديدة في اليمن سيكون كارثيا

سلطات المطار تستقبل 9 حالات مرضية قادمة من اليمن للعلاج بالقاهرة

الوزير الحوثى المنشق يكشف وحشية أتباع إيران.. عبد السلام جابر يعترف: كنت أحد راسمى سياسات التضليل للحوثيين.. ويؤكد: الشعب اليمنى يرفضهم ونهايتهم وشيكة.. ولولا تدخل التحالف العربى لتغيرت ديموغرافية اليمن

وزير منشق عن الحوثيين: لولا تدخل التحالف العربى لخضع اليمن للانقلابيين

الجيش اليمنى

اليمن

أخبار عربية

أخبار اليمن




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة