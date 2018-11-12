المقاومة اليمنية تستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة لتحرير مدينة الحديدة

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كشفت مصادر فى المقاومة اليمنية المشتركة، اليوم الاثنين، عن استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة لتحرير كامل مدينة الحديدة على الساحل الغربى فى اليمن، وذلك بعد تقدم ميدانى حثيث وسط انهيارات فى صفوف مليشيات الحوثي.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن مصدر ميدانى يمني، قوله إن المقاومة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة مدعومة بأسلحة نوعية إضافة إلى آلاف المقاتلين المدربين استكمالا لتحرير كامل مدينة الحديدة وتطهيرها من براثن المليشيات الحوثية.

وأكد المصدر أن عملية تحرير المدينة تسير "ضمن تكتيك عسكرى مدروس يراعى الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء الذين تتخذهم المليشيات دروعا بشرية لحماية عناصرها المهزومة فى جبهة الحديدة".