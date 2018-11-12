"المالية" تصدر خطاب الإسناد لتنفيذ 8 مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص

كتبت- منى ضياء

أعلن عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إصدار خطاب الإسناد أمس لتنفيذ 8 مدارس بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، ومن المقرر أن تدخل حيز العمل فى العام الدراسى المقبل.

وأشار حنورة فى تصريحات على هامش مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعى الأعمال العام والخاص"، اليوم الإثنين، أنه تم طرح أول ميناء جاف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فى مدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن تتقدم الشركات بعطاءاتها خلال يناير أو فبراير المقبل، لاختيار أفضل العروض ثم الترسية على الشركة الفائزة.

ويتبع هذا الطرح 7 موانئ جافة أخرى فى العاشر من رمضان وعلى الحدود المصرية، بالإضافة إلى مشروع كلية التجارة بعين شمس.