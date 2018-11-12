القومى للمرأة: استخراج نصف مليون بطاقة رقم قومى للسيدات حتى نهاية 2017

كتب محمود راغب

نظم المجلس القومى للمرأة لقاءً مع مقررات فروع المجلس ونوابهن بالمحافظات بعنوان "دور فروع المجلس بالمحافظات" ، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، و استمر على مدار يومين.

واستمعت الدكتورة مايا مرسى، إلى إنجازات فروع المجلس بالمحافظات خلال عام 2018 ، وأشادت بجهود جميع فروع المجلس بالمحافظات فى حملة لأنى رجل ، والبرنامج التدريبى حول الشمول المالى بالمحافظات ، كما عبرت عن سعادتها بجهود الشباب المتطوع فى فروع المجلس واندماجهم فى أنشطتة بكفاءة واخلاص.

وأشارت ايزيس حافظ المدير العامة لإدارة التدريب بالمجلس إلى أن حملة لأنى رجل التى أطلقها المجلس بجميع المحافظات نجحت فى تنفيذ 144 لقاء ، فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد المستهدفين من الحملة 10294مستهدف من الرجال بمختلف أعمارهم ودرجاتهم العلمية ، مؤكدة أنه على الرغم من إنغلاق المجتمع فى بعض محافظات الصعيد إلا أنه هناك تجاوبا وخاصة من الشباب، كما أشارت إلى البرنامج التدريبى رائدات التنمية والشمول المالى، مؤكدة أن عدد المستهدفات وصل لـ 886 متدربة من الرائدات.

وفى كلمة الدكتورة هبه الشرقاوى مسئولة مشروع بطاقات الرقم القومى بالمجلس ، أكدت أن المجلس نجح خلال الفترة من 2015 - 2017 فى استخراج ما يقارب من نصف مليون بطاقة رقم قومى ، وفى عام 2018 تم استخراج 61 ألف بطاقه رقم قومى ، من خلال بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف، مؤكدة على اقبال السيدات أنفسهن على استخراج البطاقات ، وأشادت بالتعاون بين مصلحة الأحوال المدنية وفروع المجلس فى استخراج البطاقات.

وتحدثت شيماء نعيم المديرة العامة لإدارة التخطيط بالمجلس عن دور وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، مؤكدة أنها معنية بالمرأة العاملة داخل كل محافظة ، وحل مشكلاتها وتنمية قدراتها ، موضحة أن فروع المجلس بالمحافظات معنيه بإدماج المرأة فى خطة ديوان عام المحافظة لما لها من خبرات بقضايا المرأة فى المحافظات ، كما تحدثت عن دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات ، وأوجه التعاون مع فروع المجلس بالمحافظات.

فيما استعرضت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس ، حيث عرضت تشكيل مكتب الشكاوى وفروعه بالمحافظات ، وطرق استقبال الشكاوى ، والتعامل مع الشاكيات ، وتقديم الاستشارات القانونيه اللازمة .