القبض على سائق هارب من 75 حكم حبس فى الخانكة

كتب نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة، القبض على سائق هارب من 75 حكم حبس، تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، بضبط المدعو "م ا" 60 سنة، سائق ومقيم كفر حمزة – دائرة المركز، المطلوب التنفيذ عيه فى عدد (75) حكم حبس (محاجر – اتلاف) أولهم القضية رقم 12685 لسنة 2015م جنح قسم المعادى القاهرة – محاجر، وآخرهم القضية رقم 7933 لسنة 2017م جنح قسم الشروق القاهرة – اتلاف، تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.