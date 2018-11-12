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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:47 م
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العثور على 11 وكرًا للإرهابيين و 80 داعشيًا بمحافظة صلاح الدين بالعراق

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:26 م
العثور على 11 وكرًا للإرهابيين و 80 داعشيًا بمحافظة صلاح الدين بالعراق القوات العراقية
أ ش أ
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أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، العثور على 11 وكرا للعناصر الإرهابية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - إن القوات التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من العثور على 11 وكرا للإرهابيين، بها مواد متفجرة وعبوات ناسفة.

من جانبه، كشف ملا كريم شكور مسؤول الفرع 16 التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين عن وجود مسلحين من تنظيم داعش في حدود القضاء.

وقال شكور إن مسلحين من تنظيم "داعش" ظهروا في حدود قضاء طوزخورماتو خلال فترة الفراغ الأمني بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، مضيفا أن عددهم يتراوح في تلك المنطقة بين 50 و80 مسلحا.

وتابع أن قوات البيشمركة تستطيع أن تنظف تلك المنطقة من مسلحي "داعش" خلال عملية تستغرق يوما واحدا، إلا أن ذلك يتطلب الاتفاق مع الحكومة العراقية، وهذا لم يحصل حتى الآن.

يذكر أن منطقة طوزخورماتو تتبع إداريا لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، وتبعد 100 كيلومتر عن مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.


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محافظة صلاح الدين

مدينة تكريت




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