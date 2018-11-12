العثور على جثة ممرضة داخل استراحة مركز طبى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ممرضة مصرعها إثر تناولها عقاقير مخدرة نتيجة معاناتها من مرض نفسى، الأمر الذى سبب لها هبوط حاد بالدورة الدموية والعثور على جثتها فى حالة تعفن داخل استراحة المركز الطبى الذى تعمل به.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بالعثور على جثة ممرضة داخل استراحة مركز طبى فى حالة تعفن وترتدى كامل ملابسها.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية، وتبين من تحريات الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث مركز شرطة المنشأة بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى غرف مركز طبى تخصصى.

وتبين وجود جثة "ع م ا م" 28 سنة ممرضه بالمركز وتقيم بندر طما مسجاه على سرير داخل غرفتها باستراحة المركز بالطابق الثالث ترتدى كامل ملابسها وفى حالة تعفن.

أخطرت النيابة العامة والتى انتقلت وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى وبسؤال والدتها 50 ربة منزل قررت بمضمون ما تقدم وأضافت بأن ابنتها تعانى من اضطراب نفسى ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول عقاقير مخدرة ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتجرى شؤنها فى الواقعة.