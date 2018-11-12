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الضرائب: اليوم انتهاء مهلة الاستفادة من التجاوز بنسبة 90% من مقابل التأخير

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:00 ص
الضرائب: اليوم انتهاء مهلة الاستفادة من التجاوز بنسبة 90% من مقابل التأخير عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب
كتب أحمد يعقوب
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قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن اليوم الاثنين هو آخر ميعاد لانتهاء المهلة الخاصة بالاستفادة من التجاوز بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بالقانون رقم 174 لسنة 2018، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل.

وطالب سامى، الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء والذى جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الاعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.

وقال إن هذا القانون تم تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 اغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2019.

وناشد رئيس مصلحة الضرائب المصرية جميع المسجلين والممولين سرعة التقدم للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة.

 


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مصلحة الضرائب

عماد سامى




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