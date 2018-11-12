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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:58 م
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"الصيادلة" تعقد مؤتمرا لإعلان تداعيات قرار فتح صندوق مثائل الأدوية غدا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:04 م
"الصيادلة" تعقد مؤتمرا لإعلان تداعيات قرار فتح صندوق مثائل الأدوية غدا الدكتور محي الدين عبيد نقيب عام صيادلة مصر
كتبت آية دعبس
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يعقد الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، مؤتمر صحفى، بمقر النقابة العامة بجاردن ستى، غدًا، الثلاثاء، لبحث تداعيات قرار وزيرة الصحة رقم 645 لسنة 2018 الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء.
 
 
وكان نقيب الصيادلة، قد تواصل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لبحث تداعيات القرار رقم 654  لسنة 2018، الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء.
 
 
وكشف نقيب عام صيادلة مصر، لوزيرة الصحة، عن تخوف جموع الصيادلة من زيادة الأدوية منتهية الصلاحية بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة فى عدد الأصناف، الأمر الذى سوف يقضى على الصيدليات، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، طلبت مقترحات النقابة العامة بشأن القرار لبحثها ودراستها.

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