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السجن 5 سنوات لـ 4أشقاء لاستعراضهم القوة والشروع فى قتل شقيقين

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:19 م
السجن 5 سنوات لـ 4أشقاء لاستعراضهم القوة والشروع فى قتل شقيقين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه،4 أشقاء بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف، والشروع فى قتل شقيقين، بهدف فرض اتاوات عليهما بدائرة قسم شرطة الدقى.
 
صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وإيهاب الطنطاوى، ومحمد بسيونى، بأمانة سر صلاح مصطفى، وجاد كنعان.
 
أحالت نيابات شمال الجيزة القضية رقم 14 لسنة 2017 لمحكمة جنايات امن الدولة طوارئ الدقى، المتهم فيها كل من على يونس محمد  "هارب" وأشقائه محمد ميكانيكى 31 سنة، ومصطفى مكيانيكى 32 سنة، وسعد سائق 33 سنة، لانهم فى يوم 3 يوليو 2017 بدائرة قسم الدقى استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهما محمد محمود علي وشقيقه على، بقصد ترويعهما وتخويفهما بالحاق أذى مادى بهما والتاثير على إرادتهما لفرض السطوة عليهما ،الأمر الذى من شأنه إلقاء الرعب فى نفسهما، وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر حال حملهم لاسلحة، وشرعوا فى قتل المجنى عليهما عمدا مع سبق الإصرار لما رفضا إتاوة فرضوها فبيتوا النية.
 
وعقدوا العزم المصمم على الخلاص منهما وما ان ظفروا  بهما حتى اطلق المتهمان الأول والثانى وابل من الاعيرة النارية صوبهما من اسلحة اصابتهما أحداها حال تواجد المتهمين الثالث والرابع بمسرح الواقعة، للشد من أزرهما، ومناصرتهما، قاصدين قتلا، فأحدثوا بما إصابات، إلا أنه خاب جرمهم، لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركتهما بالعلاج.
 
ووجهت النيابة للمتهمين حيازة سلاح نارى "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وكذلك اسلحة بيضاء وذخائر، وقررت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سلام فلايد

يانهار اسود

وعقدوا العزم المصمم على الخلاص منهما وما ان ظفروا بهما حتى اطلق المتهمان الأول والثانى وابل من الاعيرة النارية صوبهما من اسلحة اصابتهما أحداها حال تواجد المتهمين الثالث والرابع بمسرح الواقعة، للشد من أزرهما، ومناصرتهما، قاصدين قتلا، فأحدثوا بما إصابات، إلا أنه خاب جرمهم، لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركتهما بالعلاج. ( وبعد ده كله 5 سنوات يابلاش ) الحكم ده يولد بلطجية تانين .. اه والله

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