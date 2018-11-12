video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 15 عاما لعاطلين قتلا عاملا بسبب المخدرات فى موقف فايدة كامل

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:01 م
السجن 15 عاما لعاطلين قتلا عاملا بسبب المخدرات فى موقف فايدة كامل المستشار جعفر نجم الدين رئيس محكمة جنايات القاهرة وهئية المحكمة
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بحبس عاطلين 15 سنة بتهمة قتل عامل بمنطقة فايدة كامل بدرا السلام، بسبب اعتراضه على بيعهما المخدرات.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من المستشفى، بوصول "عماد ح" جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة "يوسف ع" وشقيقه "عمر ع"، نشبت بينهما وبين المجنى عليه مشاجرة بسبب اعتراضه الدائم لهما على بيع المخدرات فى موقف سيارات فايدة كامل فانهالوا عليه بالمطواة وعندما حاول الهرب منهما أسرعوا خلفه وطعنوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس "زلزال" 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازته سلاحا ناريا بالسلام

حبس عاطل شرع فى قتل جاره بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات

جنايات القاهرة

موقف فايدة كامل

دار السلام

حوادث دار السلام

اخبار الحوادث




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة