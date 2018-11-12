السجن 15 عاما لعاطلين قتلا عاملا بسبب المخدرات فى موقف فايدة كامل

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بحبس عاطلين 15 سنة بتهمة قتل عامل بمنطقة فايدة كامل بدرا السلام، بسبب اعتراضه على بيعهما المخدرات.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من المستشفى، بوصول "عماد ح" جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة "يوسف ع" وشقيقه "عمر ع"، نشبت بينهما وبين المجنى عليه مشاجرة بسبب اعتراضه الدائم لهما على بيع المخدرات فى موقف سيارات فايدة كامل فانهالوا عليه بالمطواة وعندما حاول الهرب منهما أسرعوا خلفه وطعنوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.