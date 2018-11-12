الرى: إزالة 823 حالة تعد على نهر النيل والمجارى المائية على مدار أسبوع

كتبت ــ أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة فى مجال الإزالات والتي تضمنت إزالة (823) حالة تعد على نهر النيل ومنافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية على مدار الأسبوع الماضي، حيث قام قطاع حماية النيل بتنفيذ (288) إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (347) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (188) إزالة على منافع الصرف.

أوضح التقرير أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل نفذ عدة حملات مكثفة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن تنفيذ 288 إزالة شملت 17 إزالة بمحافظة الجيزة و10 إزالات بمحافظة القليوبية و45 إزالة بالغربية و30 إزالة بالمنوفية و2 إزالة بالبحيرة و31 إزالة بكفر الشيخ و14 إزالة بالدقهلية و21 إزالة ببنى سويف و58 إزالة بالمنيا و15 غزالة بأسيوط و38 إزالة بسوهاج و5 إزالات بالأقصر و2 إزالة بأسوان.

ونفذ قطاع الرى حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات على مدار السبعة أيام الماضية، أسفرت عن تنفيذ و(347 إزالة، شملت (13) إزالة بالغربية و(62) بالقليوبية و(60) بالمنوفية و (9) بالدقهلية و (21) بكفرالشيخ و (31) بالبحيرة و(32) بأسيوط و(21 ) بسوهاج و(10) بمحافظة المنيا و (33) بقنا و(16) بالشرقية و(39) بالفيوم.

كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال الاسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي و البحرى بلغت (188) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بـ (8 ) محافظات وقد تضمنت تنفيذ (75 ) إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا وذلك بزمام محافظات الدقهلية 39 إزالة – الشرقية (5) إزالات – دمياط (31 إزالة )، كما تم تنفيذ (11) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظات (المنوفية 11 إزالة)، بالإضافة لتنفيذ (47) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظات المنيا 31 إزالة - بنى سويف (16 إزالة، إلى جانب تنفيذ (55) إزالة بإقليم مصرالعليا بزمام محافظات (أسيوط 17 إزالة - سوهاج 38 إزالة.

جدير بالذكر، بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.