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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:39 م
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الدولار عند أعلى سعر فى 16 شهرا وضبابية انفصال بريطانيا تضر بالاسترلينى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:30 ص
الدولار عند أعلى سعر فى 16 شهرا وضبابية انفصال بريطانيا تضر بالاسترلينى دولار _ أرشيفية
(رويترز)
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ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل منافسيه الرئيسيين اليوم الاثنين، فى حين هبط الجنيه الاسترلينى واليورو، بسبب الضبابية التى تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ولقيت العملة الأمريكية دعما من مجلس الاحتياطى الاتحادي (البنك المركزى الأمريكى) الذي أكد الأسبوع الماضي خططه لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل وأنه مازال ماضيا نحو رفع محتمل لأسعار الفائدة مرتين أخريين حتى منتصف 2019 بفضل الاقتصاد القوى.

وصعد مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، أكثر من 0.5 %إلى 97.42 وهو مستوى لامسه فى يونيو2017، وارتفع الدولار على مدى أربعة أسابيع متتالية وزاد 0.4 %الأسبوع الماضي.

وأضرت المخاوف بشأن الانفصال الأوروبى بالعملة الموحدة التي هوت 0.7 بالمئة إلى 1.1257 دولار وهو أقل مستوى منذ يونيو 2017 ولتستمر خسائر اليورو للجلسة الرابعة على التوالي.

ومقابل الين اليابانى، صعد الدولار 0.3 %وسجل في أحدث التعاملات 114.18 ين وهو أقل مستوى منذ الرابع من أكتوبر

ونزل الاسترليني نحو واحد بالمئة إلى أقل مستوى في عشرة أيام مقابل الدولار وسجل 1.2855 دولار. ومقابل اليورو فقد الاسترليني 0.3 %ليسجل أقل مستوى في أسبوع عند 87.73 بنس.


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