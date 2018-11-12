الداخلية الأفغانية: ارتفاع أعداد الضحايا من قوات الأمن خلال الأسابيع الماضية

كابول (أ ش أ)

أكدت وزارة الداخلية الأفغانية ارتفاع أعداد الضحايا من قوات الأمن خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ وذلك بعد أن كثف مسلحو حركة "طالبان" هجماتهم على مناطق مختلفة بالبلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الاثنين، أن قوات الأمن الأفغانية قامت هذا العام بتحركات واسعة فى جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنه كلما ازداد دور قوات الأمن فى الحرب الدائرة فإنه من الطبيعى أن يزيد عدد الضحايا أيضًا.

وتأتى هذه التطورات بعد أن سعى مسلحو "طالبان" إلى توسيع هجماتهم فى بعض المواقع الاستراتيجية فى أقاليم: "بجلان" و"قندوز" و"فارياب"، و"أوروزجان" و"جور" و"فرح" خلال الفترة الأخيرة، وقد أفادت الأنباء بأن مئات المدنيين قد فروا من منازلهم فى هذه المناطق التى تشهد صراعًا بين قوات الأمن وعناصر حركة "طالبان".