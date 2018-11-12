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الخارجية الروسية: "بوجدانوف" يبحث مع "المشرى" الأوضاع فى ليبيا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:33 ص
الخارجية الروسية: "بوجدانوف" يبحث مع "المشرى" الأوضاع فى ليبيا نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف
موسكو(أ ش أ)
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بحث نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشرى فى باليرمو الإيطالية، سبل التسوية السياسية فى ليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية فى بيان اليوم الاثنين، أن بوجدانوف والمشرى تبادلا أثناء اللقاء الآراء بشأن تطبيع الأوضاع فى ليبيا، وأكد الجانب الروسى على موقفه المبدئى الداعم لتجاوز الخلافات الليبية الداخلية عن طريق الحوار الوطنى الواسع لتحقيق الوحدة والحفاظ على سلامة الأراضى والسيادة الليبية، مشيرة إلى أن اللقاء جرى مساء أمس الأحد حيث يشارك بوجدانوف فى مؤتمر باليرمو حول التسوية فى ليبيا.

وينطلق المؤتمر اليوم فى باليرمو، حيث تنظمه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا من أجل دفع جهود تحقيق الاستقرار فى ليبيا، وسط حضور الأطراف الليبية وأنباء عن غياب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

ويعد المؤتمر، الذى سيتواصل على مدى يومين، محطة جديدة فى سلسلة اللقاءات الدولية التى تسعى لإيجاد حل سياسى للانقسام الليبى، والذى عقد آخرها فى باريس فى مايو الماضى.

 


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