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الجزائر تفرج عن صحفى بعد سجنه 16 شهرا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:15 ص
الجزائر تفرج عن صحفى بعد سجنه 16 شهرا الشرطة الجزائرية
وكالات الأنباء
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حكمت محكمة بالجزائر على صحفى بالسجن 16 شهرا مع النفاذ قبل أن تفرج عنه لقضائه مدة مماثلة أثناء الحبس الاحتياطى.

وقال المحامي ميلود إبراهيمى إن سعيد شيتور الصحفى المعروف فى الأوساط الإعلامية الجزائرية والذى يتعاون مع وسائل إعلام ناطقة بالإنجليزية، أدين بمحكمة شرق العاصمة بتهمة "تقديم معلومات بغير قصد الخيانة".

وفى المجموع أصدرت المحكمة حكما بالسجن 28 شهراً منها 16 مع النفاذ، بعد أن أعادت المحكمة تكييف التهمة من "التخابر مع استخبارات أجنبية" التي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة إلى "تقديم معلومات بغير قصد الخيانة".

وأضاف المحامى أن شيتور الموجود فى السجن منذ 17 شهرا قد قضى مدة العقوبة، لذا أمرت المحكمة بالإفراج عنه.

وكانت النيابة طالبت بسجن شيتور 5 سنوات.

 


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