الاقتراع يحسم الانتخابات الطلابية بـ3 كليات بجامعة القاهرة

وائل ربيعى

حسمت الصناديق الانتخابية، عملية الانتخابات الطلابية بـ3 كليات على مستوى كليات جامعة القاهرة، خلال الجولة الأولى بانتخابات الطلاب لاختيار ممثليهم بلجان الاتحاد على مستوى الكليات المختلفة التى أجريت أمس الأحد.

وحُسمت الانتخابات الطلابية بالتذكية فى 5 كليات من كليات جامعة القاهرة، وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة تشهد عملية ديمقراطية وحيادية تامة، داعيا الطلاب لعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية.

وأضاف الخشت، أن هناك 20 كلية بالجامعة شهدت انتخابات طلابية وفاز الطلاب بالتزكية داخل 5 كليات. وتجرى الإنتخابات بداخل 15 كلية بالجامعة، مشيرًا إلى أن عملية الإقتراع تجرى من خلال صناديق زجاجية ويقوم الطلاب بمراقبة العملية الإنتخابية من بدايتها حتى عمليات الفرز.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الدعاية الإنتخابية للطلاب مسموح بها.