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الأموال العامة تضبط صاحب شركة وراء النصب على المواطنين بزعم توظيفهم بالخارج

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:19 م
الأموال العامة تضبط صاحب شركة وراء النصب على المواطنين بزعم توظيفهم بالخارج المتهم بالنصب على المواطنين للسفر بالخارج بمصر الجديدة
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال المباحث بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على مدير شركة لنصبه على المواطنين من راغبى السفر، وتم ضبط بحوزته جوازات سفر، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة،تفيد بقيام"عبد الباسط.س.ي" 40 سنة مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج، وسابق اتهامه فى 8 قضايا يتخذ من إحدى الشقق المستأجرة والكائنة دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، مقرا للشركة إدارته، والتى تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها، دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.

 

ومن خلال التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، فتم إعداد الأكمنة وتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطه أثناء تواجده بالشركة، وبتفتيش الشركة عثر بداخلها 4 آلاف عقد عمل بأسماء اشخاص مختلفة من راغبى الحصول على فرصة عمل و 1000 جنيها و 6 جوازات سفر بأسماء اشخاص و 2 دفتر ايصالات استلام

 

و بمواجهته اعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص، وقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على  توفير فرص عمل لهم بالدول الأوروبية والخليجية مقابل مبالغ مالية حسب الاتفاق والجهات الحكومية مقابل مبلغ 500 جنيه من كل منهم، واستلامه نصف المبلغ المالي المتفق عليه "كمقدم" لحين الحصول على  موافقة جهة العمل، مشيرا أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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