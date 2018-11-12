الأسد: الإدارة الأمريكية تضع العراقيل على مسار التسوية السورية

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قال الرئيس السورى بشار الأسد إن بلاده وإيران اجتمعا على أن الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للإرهاب تعمل على وضع العراقيل على مسار التسوية السورية، فى محاولة منها لتحقق فى السياسة ما فشلت فى تحقيقه طوال سنوات الحرب فى سوريا.

وأضاف الأسد - خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون العربية والإفريقية حسين جابرى أنصارى اليوم الاثنين ، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم بحث مستجدات الأوضاع فى سوريا والمنطقة ، وأكدا على أهمية العلاقات السورية - الإيرانية كعامل استقرار فى المنطقة فى مواجهة السياسات التى تنتهجها الولايات المتحدة.

وأعرب الأسد وأنصارى عن تمسك سوريا وإيران بمكافحة الإرهاب، ومواصلة الجهود الهادفة لتحريك المسار السياسى على الرغم من العراقيل الأمريكية ، وصولا إلى إنهاء الحرب فى سوريا ؛ وإعادة الأمن والاستقرار إلى الأراضى السورية كافة ، الأمر الذى من شأنه أن يعزز الاستقرار فى المنطقة ككل.