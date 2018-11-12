"الأزهر": 30 نوفمبر آخر موعد لتلقي طلبات امتحان نهاية العام بسفارات مصر

كتب لؤى على

أهابت إدارة "أبناؤنا في الخارج" بالأزهر الشريف بأولياء الأمور الذين يرغبون في أن يؤدي أبناؤهم امتحان آخر العام بالسفارات المصرية في كافة الدول باستيفاء المستندات المطلوبة لملف التقدم وسرعة التوجه بها إلى السفارة المصرية، حيث أن آخر موعد لتلقي ملفات التقدم هو 30 / 11 / 2018.

وأوضح الأزهر ان المستندات المطلوبة للتقدم لإمتحان أبناؤنا في الخارج هي:

-استمارة التقدم الخاصة بالصف الذى يدرس به الطالب وهى كما يلى: استمارة رقم (1) للنقل الابتدائى (من الصف الأول حتى الخامس). استمارة رقم (2) للشهادة الإبتدائية. استمارة رقم (3) للنقل الإعدادى (الصفين الأول والثانى من المرحلة الإعدادية). استمارة رقم (4) للشهادة الإعدادية. استمارة رقم (5) للنقل الثانوى (الصفين الأول والثانى من المرحلة الثانوية).

-أصل إثبات قيد حديث للعام الدراسى الحالى معتمد من المعهد والمنطقة الأزهرية التابع لها الطالب والإدارة المركزية للامتحانات على نموذج رقم (11) إثبات قيد دون غيره،بيان درجات العام السابق معتمد من المعهد والمنطقة الأزهرية.

-إفادة من المعهد الخاص بسداد مصروفات العام الدراسى الحالى (خاص بالطلاب المقيدين بالمعاهد الخاصة) .

-أصل شهادة ميلاد الرقم القومى أو صورة واضحة منها وتفضل أن تكون مكبرة.

-عدد (1) صورة شخصية حديثة للطالب مدون عليها اسمه لصفوف النقل و عدد (2) للشهادتين الابتدائية الإعدادية.

-بيان درجات الدور الأول (خاص بالطالب الذى يتقدم لامتحان الدور الثانى بالسفارة وقد أدى امتحان الدور الأول بمعهده).

حيث الإدارة المركزية للامتحانات غير مسئولة عن ملفات التقدم غير المستوفاة، ويمكن تحميل الملفات من بوابة الأزهر الالكترونية.