video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الأزهر": 30 نوفمبر آخر موعد لتلقي طلبات امتحان نهاية العام بسفارات مصر

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:00 ص
"الأزهر": 30 نوفمبر آخر موعد لتلقي طلبات امتحان نهاية العام بسفارات مصر صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أهابت إدارة "أبناؤنا في الخارج" بالأزهر الشريف بأولياء الأمور الذين يرغبون في أن يؤدي أبناؤهم امتحان آخر العام بالسفارات المصرية في كافة الدول باستيفاء المستندات المطلوبة لملف التقدم وسرعة التوجه بها إلى السفارة المصرية، حيث أن آخر موعد لتلقي ملفات التقدم هو 30 / 11 / 2018.
 
وأوضح الأزهر ان المستندات المطلوبة للتقدم لإمتحان أبناؤنا في الخارج هي:
 
-استمارة التقدم الخاصة بالصف الذى يدرس به الطالب وهى كما يلى: استمارة رقم (1) للنقل الابتدائى (من الصف الأول حتى الخامس). استمارة رقم (2) للشهادة الإبتدائية. استمارة رقم (3) للنقل الإعدادى  (الصفين الأول والثانى من المرحلة الإعدادية). استمارة رقم (4) للشهادة الإعدادية.  استمارة رقم (5) للنقل الثانوى (الصفين الأول والثانى  من المرحلة الثانوية). 
 
-أصل إثبات قيد حديث للعام الدراسى الحالى معتمد من المعهد والمنطقة الأزهرية التابع لها الطالب والإدارة المركزية للامتحانات على نموذج رقم (11) إثبات قيد دون غيره،بيان درجات العام السابق معتمد من المعهد والمنطقة الأزهرية. 
 
-إفادة من المعهد الخاص بسداد مصروفات العام الدراسى الحالى (خاص بالطلاب المقيدين بالمعاهد الخاصة) .
 
-أصل شهادة ميلاد الرقم القومى أو صورة واضحة منها وتفضل أن تكون مكبرة.
 
-عدد (1) صورة شخصية حديثة للطالب مدون عليها اسمه لصفوف النقل و عدد (2) للشهادتين الابتدائية الإعدادية.
 
-بيان درجات الدور الأول (خاص بالطالب الذى يتقدم لامتحان الدور الثانى بالسفارة وقد أدى امتحان الدور الأول بمعهده).
 
حيث الإدارة المركزية للامتحانات غير مسئولة عن ملفات التقدم غير المستوفاة، ويمكن تحميل الملفات من بوابة الأزهر الالكترونية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الأزهر تعلن نجاح مستشفى الزهراء الجامعى فى إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

الشهادة الابتدائية




لا تفوتك
نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

رمضان صبحى يوضح حقيقة مفاوضات الأهلى للانضمام لصفوف الأحمر

رمضان صبحى يوضح حقيقة مفاوضات الأهلى للانضمام لصفوف الأحمر

علماء أمريكيون يطورون ملابس ذكية يمكنها تخزين الشحن

علماء أمريكيون يطورون ملابس ذكية يمكنها تخزين الشحن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة