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افتتاح معرض جامعة الأزهر للكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:29 م
افتتاح معرض جامعة الأزهر للكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة افتتاح معرض جامعة الأزهر للكتاب
كتب لؤى على
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افتتح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محيى الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء وبمشاركة إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب  معرض الكتاب بمقر المكتبة المركزية بالجامعة بمدينة نصر .
 
وقال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة خلال افتتاح المعرض إنه يستهدف خلق حالة من الثراء الثقافى  والمعرفي لدى طلاب وطالبات الجامعة بما يدعم قدرتهم على التفكير وتحصيل العلوم المختلفة وبالتالى ينتج طلابا يتسلحون بالمعرفة.
 
فيما أكد الدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن القراءة هى السلاح الأقوى لطلاب العلم، خاصة وأنها تفتح للطلاب آفاقا جديدة تساعدهم على توسيع مداركهم وتنمى لديهم الجوانب البحثية كما تجعلهم أكثر قدرة على التفكير والإبداع فى تحصيل المعارف المختلفة.
 
يذكر أن المعرض بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى  الخميس 22نوفمبر  الجارى، وتضم مختلف مجالات العلوم والمعارف، كما يوفر المعرض نسبة خصومات كبيره لرواده خلال  فترة الانعقاد  و التى تستمر على مدار عشرة أيام.
 
 
افتتاح معرض جامعة الأزهر للكتاب (1)
افتتاح معرض جامعة الأزهر للكتاب (1)

افتتاح معرض جامعة الأزهر للكتاب (2)
افتتاح معرض جامعة الأزهر للكتاب (2)

افتتاح معرض جامعة الأزهر للكتاب (3)
افتتاح معرض جامعة الأزهر للكتاب (3)

افتتاح معرض جامعة الأزهر للكتاب (4)
افتتاح معرض جامعة الأزهر للكتاب (4)
 

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