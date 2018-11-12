اسعار السمك اليوم الاثنين 12-11-2018 بسوق العبور

أسماء أمين

استقرت اسعار السمك اليوم الاثنين 12 نوفمبر بسوق العبور، بحيث بلغ سعرالسمك البلطى ما بين 9 - 25 جنيها حسب النوع والحجم وبلغ سعر الفلية البلطى من 30 إلى 70 جنيها.

وبلغ سعر سمك التعابين ليصل من 40 إلى 140 جنيها، ويصل سعر السمك البورى ما بين 34 - 40 جنيها للكيلو. وبلغ سعر سمك البياض ما بين 29 -35جنيها ويصل سعر القراميط من 10 إلى 20 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى من 60 - 66 جنيها ، وبلغ سعر المكرونة والمجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو. وبلغ سعر المكرونة الخليجى من 32-40 جنيها وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو سعر سمك المرجان ليصل ما بين 22 إلى 41جنيها .

وسعر الجمبرى من 125 إلى 300 حسب النوع والحجم فى حين بلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 - 400جنيها وسعر الجمبرى المجمد من 85 - 165 جنيها وبلغ سعر السبيط من 90 إلى 160 جنيها للكيلو ، ووصل سعر الكابوريا من 30 إلى 120جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 28- 34 جنيها وسمك وقار بلغ سعر الكيلو من 40 إلى 70 جنيها.