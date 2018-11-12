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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:38 م
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اسعار السمك اليوم الاثنين 12-11-2018 بسوق العبور

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:15 م
اسعار السمك اليوم الاثنين 12-11-2018 بسوق العبور سمك _ أرشيفية
أسماء أمين
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استقرت اسعار السمك اليوم الاثنين 12 نوفمبر   بسوق العبور، بحيث بلغ سعرالسمك البلطى  ما بين 9 - 25 جنيها حسب  النوع والحجم وبلغ سعر الفلية البلطى من 30 إلى 70 جنيها.

وبلغ سعر سمك التعابين  ليصل من 40 إلى 140 جنيها، ويصل سعر السمك البورى ما بين 34 - 40 جنيها للكيلو. وبلغ سعر سمك البياض ما بين 29 -35جنيها  ويصل سعر القراميط من 10 إلى 20 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى من 60 - 66 جنيها ، وبلغ سعر المكرونة والمجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو. وبلغ سعر المكرونة الخليجى  من 32-40 جنيها وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو  سعر سمك المرجان  ليصل  ما بين 22 إلى  41جنيها .

وسعر الجمبرى من 125 إلى 300 حسب النوع والحجم فى حين بلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 - 400جنيها وسعر الجمبرى المجمد من  85 - 165 جنيها وبلغ سعر السبيط من 90 إلى 160 جنيها للكيلو ، ووصل سعر الكابوريا من 30 إلى 120جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 28- 34 جنيها وسمك وقار بلغ سعر الكيلو من 40 إلى 70 جنيها.


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