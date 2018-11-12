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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:38 م
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استقرار اسعار الفاكهة اليوم الاثنين 12-11 2018

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:20 م
استقرار اسعار الفاكهة اليوم الاثنين 12-11 2018 فاكهة _ أرشيفية
أسماء أمين
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استقرت اسعار الفاكهة، اليوم الاثنين 12 نوفمبر ، بحيث بلغ  سعر البرتقال  البلدى من 2.5 -3.5 جنيه فى سوق العبور، بينما سجل سعر كيلو البرتقال السكرى  4 جنيها، وسعر اليوسفى جنيها ليصل  من 2 إلى 7 جنيهات.

و سعر كيلو التين البرشومى من 9- 13 جنيهات، والعنب الأحمر بلغ سعر الكيلو من 3.5- 5 جنيهات، وسعر الجريب فروت جنيها من 4-5 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 22 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 6.5 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 3إلى8  جنيهات للكيلو ، وسعر الكاكا بلغ من 5-11 جنيها ، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها.


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