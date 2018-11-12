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ارتفاع المؤشر الرئيسى بختام التعاملات..و1.7 مليار جنيه قيمة التداول

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:56 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى بختام التعاملات..و1.7 مليار جنيه قيمة التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولم يتغير المؤشر الأوسع نطاقا، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 781.533 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 372 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار، جنيه عبر تنفيذ 27.5 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 37.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.34%، والعرب على 46.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.24%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب للبيع بقيمة بلغت 585.1 مليون جنيه،  فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية  للشراء بقيمة 15.9 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 87.3 مليون جنيه، 459.6 مليون جنيه، 19.2 مليون جنيه،  على التوالى.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 13678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 2203 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.85% عند مستوى 13393 نقطة.

 

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% عند مستوى 701 نقطة، ولم يتغير مؤشر "إيجى إكس ليستقر عند مستوى 1756 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 60 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.


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