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اتهام استرالية بإتلاف ثمار فراولة بغرس الإبر فيها

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:08 ص
اتهام استرالية بإتلاف ثمار فراولة بغرس الإبر فيها إبر فى الفراولة
رويترز
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تمثل استرالية تبلغ من العمر 50 عاما أمام المحكمة اليوم الاثنين بعد أن وجهت الشرطة لها اتهامات بإتلاف ثمار فراولة بغرس إبر الحياكة فيها وذلك فى أزمة أثارت أحد أكبر الكوابيس الخاصة بأمن الغذاء فى البلاد.

وأصيب قطاع إنتاج الفراولة فى استراليا، وحجمه 160 مليون دولار استرالى (116 ملايين دولار)، بصدمة شديدة فى سبتمبر بعد تلقى قرابة 200 شكوى بالعثور على إبر حياكة فى ثمار فراولة وفواكه أخرى.

وسحب عدد من المتاجر الكبيرة الفاكهة من على الأرفف إذ عزف المستهلكون عنها مما اضطر بعض المزارعين للكف عن إنتاجها وسط تحذيرات من إفلاس واسع النطاق.

وقالت الشرطة الاسترالية اليوم الاثنين إنها وجهت للمرأة سبعة اتهامات بالإتلاف وهى أول اتهامات فى هذه القضية. وقال المحقق جون واكر فى شرطة كوينزلاند للصحفيين فى برزبين عاصمة ولاية كوينزلاند حيث ظهرت أزمة إتلاف الفراولة "ربما كان هذا واحدا من أصعب التحقيقات التى كنت جزءا منها".

وذكرت الشرطة أن المتهمة موظفة سابقة فى إحدى الشركات المتضررة لكنها لم تحدد أيها. وتواجه المرأة حكما بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدينت وذلك بعد أن غلظت الحكومة الاسترالية المحافظة العقوبة سعيا لاحتواء الأزمة.

 


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