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إنفوجراف.. 78 مليار جنيه استثمارات لتنمية منطقة قناة السويس × 4 سنوات

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:14 م
إنفوجراف.. 78 مليار جنيه استثمارات لتنمية منطقة قناة السويس × 4 سنوات أنفاق قناة السويس
كتب محمد عبد العظيم
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تسعى الدولة المصرية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس، من خلال إنشاء مركز لوجستى عالمى فى محور القناة، بالإضافة إلى تطوير الأراضى الواقعة فى منطقة القناة بمساحة تبلغ 460.60 كيلو متر، وذلك ضمن مستهدفات خطة التنمية المستدامة، ويوضح الانفوجراف التالى، الذى أعدته صفحة رؤية مصر 2030،  أبرز جهود الدولة لدعم الاستثمار فى هذه المنطقة الحيوية.

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ويوضح الانفوجراف أن الدولة المصرية خصصت 78 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لتنمية منطقة قناة السويس خلال 4 سنوات، وتم تنفيذ العديد من المشروعات المهمة فيها، مثل تنفيذ 4 أنفاق بالإسماعيلية وبورسعيد.

ومن أبرز الانجازات المحققة فى إطار تنمية محور قناة السويس:

1- الاستثمارات الخاصة من خلال توقيع 6 عقود استثمارات بحوالى 40 مليار دولار خلال منتدى شباب العالم 2017.

2- إنشاء عدد من الكبارى العائمة، مثل افتتاح كوبرى الشهيد أحمد منسى، وكوبرى الشهيد أبانوب جرحس فى ديسمبر 2017.

3- السفينة أحمد فاضل، والتى تعد من أكبر سفن خدمات الشركات ومنصات البترول.

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