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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:43 م
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إقبال كبير بجولة الإعادة فى لجان دار علوم القاهرة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:30 م
إقبال كبير بجولة الإعادة فى لجان دار علوم القاهرة إقبال كبير بجولة الإعادة بلجان دار علوم القاهرة
وائل ربيعى
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شهدت لجان كلية دار علوم جامعة القاهرة التى تجرى فيها جولة إعادة انتخابات اتحاد الطلاب 2018-2019، إقبالا كبيرا من قبل الطلاب الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات لاختيار ممثليهم، بعد الساعة الثانية عشر ظهرا. 

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قد أعلنت فى وقت سابق انطلاق الطلاب ماراثوان انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات 2018_2019، للعام الثانى على التوالى، بعد الموافقة على اللائحة التوافقية الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء العام الماضى، حيث انطلق أمس أولى جولات الانتخابات لاختيار ممثلى اللجان على مستوى الكليات.

 
إقبال كبير بجولة الإعادة بلجان دار علوم القاهرة (1)
إقبال كبير بجولة الإعادة بلجان دار علوم القاهرة (1)

إقبال كبير بجولة الإعادة بلجان دار علوم القاهرة (2)
إقبال كبير بجولة الإعادة بلجان دار علوم القاهرة (2)

إقبال كبير بجولة الإعادة بلجان دار علوم القاهرة (3)
إقبال كبير بجولة الإعادة بلجان دار علوم القاهرة (3)

 


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