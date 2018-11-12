video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 47 حالة تعدى على أملاك الرى بقليوب والقناطر الخيرية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:31 م
إزالة 47 حالة تعدى على أملاك الرى بقليوب والقناطر الخيرية جانب من الحملة
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
شنت أجهزة الامن بالقليوبية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركز القناطر الخيرية والخانكة وقليوب وقليوب والخانكة   حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى والصرف، أسفرت عن تنفيذ 47 حالة تعد.
 
تحرر المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المتعدين، كانت حملة مشتركة بين مديرية الأمن والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وقليوب والخانكة، تنفيذاً لسياسة الوزارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على أملاك الدوله والرقعة الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة والأحكام القضائية تم القيام بحملة بدائرة مركز شرطة قليوب وبنها بمشاركة إدارة قوات الأمن وإدارة البحث الجنائي، أسفرت عن إزالة 14حالات إزاله تعد على نهر   النيل  وأملاك الري بقليوب والقناطر الخيرية، 36 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالخانكة وقليوب.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 11 عنصرا إجراميا و3 قضايا مخدرات بحملة أمنية بقها والخانكة

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة