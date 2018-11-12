إزالة 47 حالة تعدى على أملاك الرى بقليوب والقناطر الخيرية

شنت أجهزة الامن بالقليوبية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركز القناطر الخيرية والخانكة وقليوب وقليوب والخانكة حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى والصرف، أسفرت عن تنفيذ 47 حالة تعد.

تحرر المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المتعدين، كانت حملة مشتركة بين مديرية الأمن والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وقليوب والخانكة، تنفيذاً لسياسة الوزارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على أملاك الدوله والرقعة الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة والأحكام القضائية تم القيام بحملة بدائرة مركز شرطة قليوب وبنها بمشاركة إدارة قوات الأمن وإدارة البحث الجنائي، أسفرت عن إزالة 14حالات إزاله تعد على نهر النيل وأملاك الري بقليوب والقناطر الخيرية، 36 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالخانكة وقليوب.