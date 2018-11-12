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إحالة 10 أطباء بمستشفى شبين القناطر المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:04 م
إحالة 10 أطباء بمستشفى شبين القناطر المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،
القليوبية إبراهيم سالم
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شن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مفاجئة على بعض الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة، حيث بدأت الجولة بزيارة المركز الطبى العام بمدينة بنها، ثم إلى الإدارة الصحية بمدينة طوخ، حيث تفقد وحدتي طب الأسرة بقرية مشتهر وقرية الدير، للتأكد من توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات وأطمأن على تواجد الفريق الطبي بالمستشفى من الأطباء والتمريض وأن الخدمة الطبية تؤدى على الوجه الأمثل.

وأكد "الطباخ"، أنه تفقد المركز الطبي بشبين القناطر وانتهت الجولة بالمرور على مستشفى شبين القناطر المركزى، لمتابعة سير العمل وتفقد بعض أقسام المستشفى وتواجد الأطباء والتمريض بكافة التخصصات، وتم إحالة 10 أطباء من طاقم المستشفي للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الجولة جاءت في إطار حرص مديرية الصحة بالقليوبية على توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على مدار 24 ساعة.

 

 

 

 
 
 

 


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الدكتور حمدى الطباخ




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