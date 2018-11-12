أمين عام النضال الشعبى الفلسطينى: الاحتلال يعمل على تصعيد الأوضاع

أ ش أ

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى د. أحمد مجدلانى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى وبعدوانها على ابناء الشعب بقطاع غزة، ترسل رسالة واضحة للعالم، بأنها تعمل على تصعيد الاوضاع لفرض سياسية الامر الواقع.

وتابع مجدلانى خلال لقائه القنصل البريطانى العام "فيليب هالز" فى مدينة رام الله، اليوم الاثنين، أن المصالحة الوطنية خيار استراتيجي، وأن مواصلة الجهود نحو تحقيقها امر فى غاية الاهمية، وأن دماء ابناء شعبنا التى يستهدفها الاحتلال بالرصاص والأسلحة الامريكية، يتوجب أن تكون حافزا للمصالحة الوطنية لتوحيد الجهود فى مواجهة الاحتلال وافشال صفقة القرن

واستعرض مجدلانى خلال اللقاء المستجدات السياسية والتطورات الجارية على الارض، وحالة العدوان المستمر على شعبنا من قبل الاحتلال، الذى يستهدف الارض الفلسطينية عبر الاستيطان، وحربه المستمرة على مدينة القدس.

وطالب مجدلانى الاتحاد الاوروبى وبريطانيا بالتدخل وإلزام حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية، ووقف عدوانها على ابناء الشعب.