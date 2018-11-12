أمن الإسكندرية يغلق 7 مراكز للدروس الخصوصية بدون ترخيص

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية وبشأن متابعة قانونية المطبوعات والأماكن القائمة عليها ومدى إلتزام العاملين بها بأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002م الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وخاصة فى مجال مراكز الدروس الخصوصية خارج نطاق الكليات والمعاهد والمدارس بدون ترخيص.

وقام ضباط قسم المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية بحمله بدوائر أقسام المدينة أسفرت عن ضبط عدد 7 مراكز تعليمية بدون ترخيص على النحو التالى "م ا ا" 27 سنة صاحب سنتر تعليمى كائن دائرة قسم برج العرب، تحرر المحضر جنح اقتصادية قسم برج العرب، "م ا س" 36 سنة صاحب سنتر تعليمى كائن دائرة قسم شرطة برج العرب تحرر المحضر جنح إقتصادية قسم برج العرب.

كما تم ضبط "م ع م" 34 سنة صاحب سنتر تعليمى كائن دائرة قسم شرطة برج العرب، تحرر المحضر جنح اقتصادية قسم برج العرب، "م ع ع" 39 سنة صاحب سنتر تعليمى كائن منطقة الأهالى دائرة قسم شرطة برج العرب، تحرر المحضر جنح اقتصادية قسم برج العرب، "م ا ش" 46 سنة صاحب سنتر تعليمى كائن دائرة قسم برج العرب - تحرر المحضر جنح اقتصادية قسم برج العرب، "ع م م" 32 سنة صاحب سنتر تعليمى كائن دائرة قسم شرطة برج العرب - تحرر المحضر جنح إقتصادية قسم برج العرب، "ا ا م" 26 سنة صاحب سنتر تعليمى كائن دائرة قسم شرطة برج العرب - تحرر المحضر جنح اقتصادية قسم برج العرب.