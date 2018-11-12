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أبو الغيط يؤكد أهمية قطاع السياحة لتدعيم الاقتصادات الوطنية للدول العربية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:15 م
أبو الغيط يؤكد أهمية قطاع السياحة لتدعيم الاقتصادات الوطنية للدول العربية جانب من اللقاء
كتب مصطفى عنبر
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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، الاثنين، الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك، حيث شهد اللقاء استعراض تطورات التعاون القائم بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العربية السياحة.

وصرح السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن "أبو الغيط" أكد فى هذا الإطار على أهمية الدور الذى تلعبه المنظمة العربية للسياحة فى تدعيم قطاع السياحة فى المنطقة العربية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الامكانات الكبيرة التى تتمتع بها الدول العربية فى هذا الصدد فى جذب المزيد من التدفقات السياحية من خارج المنطقة، إضافة إلى تعزيز التدفقات البينية بين الدول العربية، وبما يدعم الاقتصادات الوطنية لهذه الدول ويرفع من معدلات التوظيف.

أوضح المتحدث الرسمى أن الأمين العام حرص على أن يشيد بحسن تنظيم المنظمة العربية للسياحة للدورة الـ47 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك والتى عقدت فى شهر يوليو الماضى فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، منوهاً إلى أهمية الملتقى العربى الثانى للأمن السياحى والمزمع عقده منتصف العام القادم بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

 


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