921 طالبا وطالبة يتنافسون بالجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بعين شمس

كتب محمود راغب

انطلق صباح اليوم ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، حيث انطلقت الجولة الأولى من هذه الانتخابات بانتخاب أعضاء اللجان بعدد من الكليات.

ويتنافس بانتخابات اتحادات الطلاب921 طالبا وطالبة فى بعدد من كليات الجامعة لتشكيل إتحاد طلاب الجامعة، بينما حسمت الانتخابات فى عدد كبير من الكليات بالتذكية.

ومن المقرر أن يتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 من نوفمبر ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على أن يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 من نوفمبر.

وكان الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحادات طلاب الجامعة.

وتضم اللجنة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة والمشرف العام وعضوية كل من الدكتور عبد الوهاب جودة الأستاذ بكلية الآداب والدكتور تامر عبد المنعم راضى مسئول الاتصال باللجنة ومحمد الديب أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب وسحر مجاهد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وإبراهيم سعيد المنسق العام للأنشطة الطلابية وطارق أحمد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية والطالبة مريم على بكلية التربية والطالب عبد الرحمن جمال بكلية الحقوق.