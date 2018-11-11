video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

921 طالبا وطالبة يتنافسون بالجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بعين شمس

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:19 م
921 طالبا وطالبة يتنافسون بالجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بعين شمس عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
انطلق صباح اليوم ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، حيث انطلقت الجولة الأولى من هذه الانتخابات بانتخاب أعضاء اللجان بعدد من الكليات.
 
ويتنافس بانتخابات اتحادات الطلاب921 طالبا وطالبة فى بعدد من كليات الجامعة لتشكيل إتحاد طلاب الجامعة، بينما حسمت الانتخابات فى عدد كبير من الكليات بالتذكية.
 
 ومن المقرر أن يتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 من نوفمبر ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على أن يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 من نوفمبر.
 
وكان الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحادات طلاب الجامعة.
 
وتضم اللجنة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة والمشرف العام وعضوية كل من الدكتور عبد الوهاب جودة الأستاذ بكلية الآداب والدكتور تامر عبد المنعم راضى مسئول الاتصال باللجنة ومحمد الديب أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب وسحر مجاهد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وإبراهيم سعيد المنسق العام للأنشطة الطلابية وطارق أحمد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية والطالبة مريم على بكلية التربية والطالب عبد الرحمن جمال بكلية الحقوق.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء مؤتمر قضايا الفكر والإبداع فى أعمال حسن البندارى بجامعة عين شمس

الأربعاء.. أسامة منير فى ضيافة جامعة عين شمس بلقاء مفتوح مع طلاب إعلام

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وشركة الصعيد للنقل والسياحة

جامعه عين شمس

عين شمس

انتخابات الطلاب

اتحادات طلاب الجامعات




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة