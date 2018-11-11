9 معلومات عن قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار

كتب أحمد حسن

استمرارا للخدمات التي نقدمها للقراء، وحرصا على تقديم كل ما هو جديد فى إطار الخدمات الجديد.. نقدم فى هذا التقرير 13 معلومة جديدة عن قرار الحكومة بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار ..وهى كالتالي:-