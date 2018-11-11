الرئيسية أخبار عاجلة 9 معلومات عن قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:00 م مجلس الوزراء كتب أحمد حسن إضافة تعليق استمرارا للخدمات التي نقدمها للقراء، وحرصا على تقديم كل ما هو جديد فى إطار الخدمات الجديد.. نقدم فى هذا التقرير 13 معلومة جديدة عن قرار الحكومة بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار ..وهى كالتالي:- إضافة تعليق وزاره الاسكان مصطفى مدبولى تصدير العقار منح الاقامة للاجانب مقابل شراء عقار منح الاقامة للاجانب اليوم السابع بلس شروط الاقامة فى مصر شروط منح الاقامة للاجانب تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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