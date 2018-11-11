80% من القراء يستبعدون نجاح حملة الأوقاف فى مواجهة ذباب جماعة التطرف

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح حملة الأوقاف الإلكترونية فى مواجهة ذباب جماعات التطرف، استبعد غالبية القراء نجاح حملة الأوقاف الإلكترونية فى مواجهة ذباب جماعات التطرف.

واستبعد 80% من القراء نجاح حملة الأوقاف الإلكترونية فى مواجهة ذباب جماعات التطرف، بينما توقع 17% من القراء نجاح حملة الأوقاف الإلكترونية فى مواجهة ذباب جماعات التطرف، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.