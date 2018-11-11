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8 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية "داعش الصعيد" بعد معاقبة المتهمين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:30 ص
8 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية "داعش الصعيد" بعد معاقبة المتهمين المستشار معتز خفاجى وهئية المحكمة
كتب إيهاب المهندس
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد"، وتوجد مجموعة من الأرقام الهامة مرتبطة بالقضية .

 

1 ـ الرقم "14"، ويشير للدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود.

2 ـ الرقم "67"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

3 ـ الرقم "47" ويشير لرقم المتهمين المحبوسين فى الدعوى.

4ـ الرقم "20"، ويشير لعدد المتهمين الهاربين فى الدعوى.

5 ـ الرقم "18"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالمؤبد.

6 ـ الرقم "41"، ويشير للمتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة.

7 ـ الرقم "6"، ويشير للمتهمين الحدث الصادر بحقهم حكما بالسجن 5 سنوات.

8 ـ الرقم "2"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالبراءة.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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