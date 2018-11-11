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67.5 مليار جنيه إيرادات.. تعرف على تطور عائدات قناة السويس فى 8 أشهر

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:00 ص
67.5 مليار جنيه إيرادات.. تعرف على تطور عائدات قناة السويس فى 8 أشهر حاويات
كتبت- هبة حسام
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كشف تقرير رسمى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجارى، "الفترة من يناير – أغسطس  2018"، بلغت ما يعادل 67.5 مليار جنيه.
 
وبحسب التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، سجل شهرى مايو وأغسطس 2018 أكثر الأشهر ارتفاعاً من حيث قيمة إيرادات القناة خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، حيث حققت قناة السويس عائد فى كل شهرٍ منهما بقيمة 8.9 مليار جنيه.
 
وخلال شهر أغسطس الماضى "نهاية الفترة المشار إليها"، بلغت إيرادات قناة السويس 8.9 مليار جنيه، بارتفاع 600 مليون جنيه عن الشهر المماثل "أغسطس 2017"، والذى بلغت الإيرادات به 8.3 مليار جنيه، وبزيادة نحو 100 مليون جنيه عن شهر يوليو 2018، والذى بلغت إيرادات القناة خلاله 8.8 مليار جنيه.
 
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، ننشر التطور فى إيرادات قناة السويس "بالجنيه المصرى" خلال الفترة من يناير – أغسطس 2018، والذى جاء كالتالى:
 
 
- 8 مليارات جنيه إيرادات خلال شهر يناير.
 
- 7.7 مليار جنيه إيرادات خلال شهر فبراير.
 
- 8.1 مليار جنيه إيرادات خلال شهر مارس.
 
- 8.4 مليار جنيه إيرادات خلال شهر أبريل.
 
- 8.9 مليار جنيه إيرادات خلال شهر مايو. 
 
- 8.7 مليار جنيه إيرادات خلال شهر يونيو.
 
- 8.8 مليار جنيه إيرادات خلال شهر يوليو. 
 
- 8.9 مليار جنيه إيرادات خلال شهر أغسطس.

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