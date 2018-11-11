4 شهداء و6 مصابين فى قصف على جنوب غزة وأنباء عن مقتل جندى إسرائيلى

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أكدت مصادر طبية فلسطينية فى قطاع غزة وصول 4 شهداء و 6 إصابات جراء القصف الإسرائيلى على منطقة "خزاعة" جنوب القطاع.

وقال المتحدث المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية والأمن الوطنى إياد البزم إن الحدث الأمنى شرق "خانيونس" أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة أعلنت الاستنفار لمتابعة الحادث.

وأضاف شهود عيان أن الطيران الإسرائيلى استمر بالقصف شرق منطقة خراعة، وألقى جيش الاحتلال قنابل ضوئية، فيما أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكرى لحركة حماس، حالة الاستنفار فى المنطقة الشرقية لـ "خان يونس".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال طلب من المستوطنين فى "غلاف غزة" البقاء داخل المنازل جراء التوتر السائد على حدود القطاع.

وأعلنت مصادر عبرية غير رسمية مقتل جندى إسرائيلى وإصابة آخر بجروح خطيرة فى اشتباك جنوب قطاع غزة.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين خلال "نشاط أمنى لقواته جنوب القطاع".

وقالت القناة 14 العبرية إن هناك خسائر فى صفوف القوة الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، والجيش يشن عدة غارات حتى الآن.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه وخلال عملية أمنية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة، اندلعت عمليات تبادل لإطلاق النار. وأضافت أن المجلس الأمنى المصغر فى حكومة الاحتلال "الكابينيت" سيعقد جلسة بعد قليل لمناقشة التطورات فى قطاع غزة ومحيطها.