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26 نوفمبر ..النطق بالحكم على أحد شركاء المعزول فى "أحداث الاتحادية"

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:41 م
26 نوفمبر ..النطق بالحكم على أحد شركاء المعزول فى "أحداث الاتحادية" المعزول ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم، فى القضية التى حكم فيها بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية المعروفة بـ" أحداث اشتباكات الاتحادية"، التى دارت بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، لجلسة 26 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الذى يعاد إجراءات محاكمته وآخرين فى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.

 

 


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