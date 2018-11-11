25 نوفمبر.. الحكم ليوم فى إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر"

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهر، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، حجز إعادة محاكم 8 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر"، لـ 25 نوفمبر للنطق بالحكم.

كانت محكمة النقض قد قررت أعادة محاكمة 30 متهم بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصاد ضدهم فى أحدث العنف التى الواقعة فى 28 ديسمبر 2013، فى اتهامهم بالاشتراك مع آخرين فى تجمهر موْلف من أكثر 5 أشخاص من شانه ان يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفيم تم استبعاد 22 متهما من إعادة المحاكمة لحصولهم على عفو رئاسى على فترات سابقة.