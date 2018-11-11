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25 نوفمبر الحكم فى استئناف المتهمين بقضية "أطفال المريوطية"

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:16 م
25 نوفمبر الحكم فى استئناف المتهمين بقضية "أطفال المريوطية" المتهمين فى قضية أطفال المريوطية
كتب أحمد الجعفرى
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قررت اليوم الأحد، محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية ،  تأجيل أولى جلسات استئناف المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أطفال المريوطية" على حكم حبسهم لجلسة 25 نوفمبر للحكم.
 
 
وكانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية برئاسة المستشار محمد بحر ،  قضت بحبس كلًا من المتهمة الأولى والثانية "أمانى دبدوب" و"سهى عبده 3 سنوات، وحبس المتهم الثالث "محمد إبراهيم" سنة، وتكفليهم ماليًا.
 
واستندت جهات التحقيق فى إعداد مذكرة إحالة المتهمين إلى عدة أدلة ثبوت أبرزها اعترافاتهم التفصيلية فى التحقيقات بتخلصهم من جثث الأطفال وإلقائها بجوار فيلا مهجورة بشارع الثلاثينى الجديد بمنطقة المريوطية، خوفًا من المسئولية الجنائية بعدما عادوا إلى المنزل مساءً ووجدوهم متوفين داخل غرفة نومهم، نتيجة حريق اشتعل داخل غرفتهم.
 
كما استندت إلى أقوال شاهدى الإثبات فى الواقعة، حيث قالت "نيللى" (الشاهدة الأولى) وابنة المتهمة الرئيسية فى القضية، أن والدتها وصديقتها تخلصا من جثث أخواتها بإلقائهم فى مكان العثور عليهم، وأنها كانت معهما أبان تنفيذهم الجريمة، فيما اعترف سائق الـ"توك توك" (الشاهد الثانى) الذى اصطحبه المتهمين معهم لتوصيلهم لمكان التخلص من الجثث، على المتهمين وأيد ما جاء بالتحريات.
 
وكانت النيابة العامة أرفقت تحريات رجال المباحث ، التى أكدت وفاة الأطفال نتيجة حريق شب بمنزلهم بمنطقة الطالبية، وتخلص والدتهم بمساعدة صديقتها منهم بإلقائهم بمكان العثور عليهم خوفًا من المسئولية الجنائية، بملف التحقيقات فى القضية، وتم إرفاق أقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات بالملف النهائى.
 
وأرفقت جهات التحقيق تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة الضحايا بملف التحقيقات، والذى أشار إلى أن الأطفال توفوا نتيجة تعرضهم لحروق واختناق بدخان، وأنه لا توجد أى جروح أو مظاهر لسرقة الأعضاء البشرية، وأكد أن أعمارهم تتراوح ما بين العام ونصف والخمس أعوام، فضلًا عن نتائج تحليل عينة "دى.أن.أى" للأطفال، والتى أكدت على أن المتهمة الأولى أم بيولوجية للأطفال الثلاثة، وأن كل طفل منهم من أب مختلف عن الآخر.
 
 
 

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