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10 معلومات عن ياسر عرفات فى الذكرى الـ 14 لرحيله

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:53 ص
10 معلومات عن ياسر عرفات فى الذكرى الـ 14 لرحيله ياسر عرفات
كتب إسلام جمال
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تحل اليوم الذكرى الـ 14 لرحيل الزعيم الفلسطينى ياسر عرفات، حيث وافته المنية فى مثل هذا اليوم عام 2004، فى أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفى الذكرى الـ14 لرحيل "أبو عمار" نلقى الضوء على أبرز 10 محطات فى حياة الرئيس الفلسطينى الراحل.

 

1- ولد ياسر عرفات فى 24 أغسطس 1929 بالقاهرة.

 

2- اسمه الحقيقى محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسينى، عرفه الناس مبكرا باسم محمد القدوة، واسمه الحركى "أبو عمار".

 

3- انتخب فى عام 1996 رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية وقد ترأس منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1969 كثالث شخص يتقلد هذا المنصب منذ تأسيسها على يد أحمد الشقيرى عام 1964.

 

4- القائد العام لحركة فتح أكبر الحركات داخل المنظمة التى أسسها مع رفاقه فى عام 1959.

 

5- عارض منذ البداية الوجود الإسرائيلى ولكنه عاد وقبل بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 242 فى أعقاب هزيمة يونيو 1967 وموافقة منظمة التحرير الفلسطينية على قرار حل الدولتين والدخول فى مفاوضات سرية مع الحكومة الإسرائيلية. 

 

6- كرس معظم حياته لقيادة النضال الوطنى الفلسطينى مطالبا بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره.

 

7- شرع عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية فى آخر فترات حياته فى سلسلة من المفاوضات مع إسرائيل لإنهاء عقود من الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. ومن تلك المفاوضات مؤتمر مدريد 1991، واتفاقية أوسلو، وقمة كامب ديفيد 2000.

 

8-  تم منحه جائزة نوبل للسلام عام 1994مع إسحاق رابينوشمعون بيريز بسبب مفاوضات أوسلو.

 

9- فى أواخر عام 2004 مرض ياسر عرفات بعد سنتين من حصار للجيش الإسرائيلى له داخل مقره فى رام الله ودخل فى غيبوبة.

 

10- توفى ياسر عرفات فى 11 نوفمبر 2004 بباريس عن عمر جاوز 75 عاما، وقال الأطباء أن سبب الوفاة هو تليف الكبد، ولكن لم يتم تشريح الجثة.

 

 


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السلطة الفلسطينية

منظمة التحرير

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