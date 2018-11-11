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‎ضبط 1368 مخالفه مرورية متنوعه بالقليوبية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:54 ص
‎ضبط 1368 مخالفه مرورية متنوعه بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
كتب - نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1368مخالفة مرورية.   
 
 وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء  نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1368مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و246 مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل 20050 جنيها وسحب 25 دراجة نارية وحجز 30 دراجة . 
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب35رخصة وتحصيل4250 جنيه غرامة.‎
 

 


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