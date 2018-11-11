video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ولى عهد أبو ظبى: العلاقات الإماراتية السعودية متينة وراسخة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:00 ص
ولى عهد أبو ظبى: العلاقات الإماراتية السعودية متينة وراسخة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى و الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
الرياض /أ ش أ/
إضافة تعليق

أكد ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد، السبت، متانة العلاقات الإماراتية - السعودية التى تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتزنة تجاه قضايا المنطقة والعالم.

وقال ولى عهد أبو ظبى - خلال لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والوفد المرافق فى قصر العوجا بالرياض - إن علاقات البلدين الشقيقين تعد نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول ومثالا على الوعى المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتسقة.

وشدد ولى عهد أبو ظبى - حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - على دور المملكة المحورى فى التصدى للمخاطر التى تهدد العالم العربي، مبديا ثقته فى أن المملكة بحكمة قيادتها وصلابة شعبها ستستمر فى أداء هذ الدور من أجل صيانة المصالح العربية، وتوفير أسباب التقدم والتنمية لشعوب المنطقة، مؤكدا أن الإمارات ستظل دائماً فى خندق واحد مع أشقائها السعوديين لأن لديها إيماناً مطلقاً بوحدة الهدف والمصير.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد وصل - فى وقت سابق اليوم - إلى الرياض فى زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية، حيث كان فى استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد ، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزير .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الملك سلمان يستقبل الشيخ محمد بن زايد فى قصر العوجا بالسعودية

ولى عهد أبو ظبى

أبو ظبى

الامارات

العلاقات الإماراتية السعودية

أخبار السعودية




لا تفوتك
مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مروان محسن يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ اليوم تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

"التعليم" تعلن وصول قرابة 55% من أجهزة تابلت الثانوية الجديدة.. وتؤكد: استلام آخر دفعتين خلال أيام.. الوزارة تهدف إلى التحرر من ثقافة الحفظ والامتحانات الروتينية.. طارق شوقى: مصر تفردت ببنك المعرفة

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" قبل مواجهة وست هام.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هدرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى بموسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فولهام.. محمد صلاح أساسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة