ولى عهد أبو ظبى: العلاقات الإماراتية السعودية متينة وراسخة

الرياض /أ ش أ/

أكد ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد، السبت، متانة العلاقات الإماراتية - السعودية التى تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتزنة تجاه قضايا المنطقة والعالم.

وقال ولى عهد أبو ظبى - خلال لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والوفد المرافق فى قصر العوجا بالرياض - إن علاقات البلدين الشقيقين تعد نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول ومثالا على الوعى المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتسقة.

وشدد ولى عهد أبو ظبى - حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - على دور المملكة المحورى فى التصدى للمخاطر التى تهدد العالم العربي، مبديا ثقته فى أن المملكة بحكمة قيادتها وصلابة شعبها ستستمر فى أداء هذ الدور من أجل صيانة المصالح العربية، وتوفير أسباب التقدم والتنمية لشعوب المنطقة، مؤكدا أن الإمارات ستظل دائماً فى خندق واحد مع أشقائها السعوديين لأن لديها إيماناً مطلقاً بوحدة الهدف والمصير.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد وصل - فى وقت سابق اليوم - إلى الرياض فى زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية، حيث كان فى استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد ، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزير .